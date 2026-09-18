Лантратова подписала соглашение о гуманитарных проектах

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, банк ПСБ, АНО "Евразия" и компания А7 подписали соглашение о развитии правового просвещения и гуманитарных проектов. Документ позволит сторонам совместно помогать россиянам, в том числе тем, кто находится за рубежом.

Стороны планируют проводить экспертные и научно практические мероприятия, конференции, форумы и выставки, а также обмениваться опытом. Отдельное направление работы будет связано с защитой прав россиян за границей.

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