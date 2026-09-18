18 и 19 сентября в центре столицы ограничат движение из-за Московского мотофестиваля. Основные перекрытия придутся на 19 сентября.

С 00:00 до 20:00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, а с 12:00 закроют внешнюю сторону Садового кольца.

Подъезд к ряду объектов – Театру сатиры, концертному залу имени Чайковского, Курскому и Павелецкому вокзалам, Парку Горького и другим тоже ограничат. Участки будут открывать по мере прохождения мотоколонны.

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