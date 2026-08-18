Таксисты отказались везти бультерьера в ветеринарную клинику в Москве. Хозяйка собаки рассказала, что больше 1,5 часа пыталась заказать машину по специальному тарифу, но водители отказывались выполнять заказ из-за размера животного.

В итоге ветеринару пришлось приехать к ней домой, а необходимые процедуры проводились без оборудования стационара. В службе заказа такси пообещали разобраться в ситуации, списанные за несостоявшиеся поездки средства вернули.

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