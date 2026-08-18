Новости регионов: группу из 8 альпинистов спасли на Эльбрусе

На Эльбрусе спасли 8 туристов из Севастополя. Они не вышли на связь в установленное время, после чего началась поисковая операция.

Кроме основной группы, сотрудники МЧС обнаружили еще 6 туристов, которые не могли спуститься из-за непогоды. Все 14 человек эвакуированы, никто не пострадал.

В Туве на реке Енисей спасли 45 сапбордистов, которых застала непогода. Шквалистый ветер, гроза и дождь перевернули несколько досок. Среди туристов были дети – 3 и 5 лет. Всех участников сплава удалось спасти, пострадавших нет.

В Тверской области 16-летний подросток устроил погоню на автомобиле. На месте госномеров машины была наклейка "НЕТУ" из малярного скотча. Сотрудники ГАИ потребовали водителя остановиться, но он попытался скрыться. Подростка задержали, на него составили 7 административных протоколов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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