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18 августа, 07:15

Безопасность

Мошенники предлагают москвичам виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов

Мошенники предлагают москвичам виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов

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Мошенники предлагают москвичам оформить виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов. Для этого они просят оплатить услугу, а также предоставить копии паспорта, банковские реквизиты и другие личные данные.

Получив эту информацию, злоумышленники могут украсть деньги со счетов, оформить на человека кредит или использовать его документы в различных схемах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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