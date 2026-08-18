18 августа, 07:15Безопасность
Мошенники предлагают москвичам виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов
Мошенники предлагают москвичам оформить виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов. Для этого они просят оплатить услугу, а также предоставить копии паспорта, банковские реквизиты и другие личные данные.
Получив эту информацию, злоумышленники могут украсть деньги со счетов, оформить на человека кредит или использовать его документы в различных схемах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.