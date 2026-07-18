FIFA не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за задымления в Нью-Йорке

Международная федерация футбола (FIFA) не рассматривает вариант переноса финала чемпионата мира 2026 года, несмотря на сильное задымление в районе Нью-Йорка.

Город оказался в плотной пелене из-за масштабных лесных пожаров в Канаде. Однако к 19 июля основная масса дыма должна рассеяться, поэтому решающий матч между сборными Аргентины и Испании состоится вечером 19-го числа.

В ночь на 19 июля также пройдет игра за третье место, в рамках которой встретятся Франция и Англия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

