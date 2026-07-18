Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 15:15

Спорт

FIFA не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за задымления в Нью-Йорке

FIFA не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за задымления в Нью-Йорке

Новости мира: пожар в Испании уничтожили более 12 тысяч гектаров леса

Женский фестиваль спорта стартовал в "Музеоне"

В Лондоне выбрали лучшего двойника Джуда Беллингема

Аргентина может повторить достижение Италии и Бразилии

Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира

"Москва – столица спорта": тренировки по ирландским танцам

Тренировки по йоге можно посетить на Женский фестиваль спорта в "Музеоне"

Женский фестиваль спорта стартовал в "Музеоне"

"Физкультура": ушу

Международная федерация футбола (FIFA) не рассматривает вариант переноса финала чемпионата мира 2026 года, несмотря на сильное задымление в районе Нью-Йорка.

Город оказался в плотной пелене из-за масштабных лесных пожаров в Канаде. Однако к 19 июля основная масса дыма должна рассеяться, поэтому решающий матч между сборными Аргентины и Испании состоится вечером 19-го числа.

В ночь на 19 июля также пройдет игра за третье место, в рамках которой встретятся Франция и Англия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествияза рубежомвидеоКарина ЧерноваНиколай Яременко

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика