Трамваи не будут ходить до станции МЦК Коптево по выходным. На Михалковской улице и на разворотном кольце "Михалково" продолжается ремонт путей, однако сейчас работы будут проводиться только по субботам и воскресеньям.

Трамваи № 23 и 29 в эти дни будут курсировать по единому маршруту – от метро "Сокол" через "Войковскую" и Соболевский проезд до метро "Дмитровская". А № 30 – от улицы Кулакова до метро "Войковская". По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.

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