После пожара на Амурской улице изменено движение на участке МСД

Специалисты начали обследовать участок Московского скоростного диаметра после пожара на Амурской улице, из-за которого пострадала эстакада. Движение на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно изменено.

Внутренняя полоса СВХ закрыта, а транспортный поток организован по внешней стороне, где работают по две полосы в каждом направлении. Для автомобилистов ввели новые маршруты объезда, в том числе через Щелковское шоссе.

