Появились кадры момента, при котором актрисе Зиновьевой повредили автомобиль

В Сети появились кадры с моментом, при котором актрисе сериала "Беспринципные" Зое Зиновьевой повредили автомобиль в шиномонтаже. На них видно, что машина начала двигаться уже после того, как стали закрываться ворота.

Девушка пыталась уехать из сервиса после того, как с нее потребовали за ремонт больше, чем озвучили изначально. В результате возник конфликт, Зиновьева попыталась уехать из салона и попала под ворота.

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