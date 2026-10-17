Фестиваль обучения пройдет в центре "Профессии будущего" в Печатниках

В центре "Профессии будущего" в Печатниках 17 октября пройдет фестиваль обучения для желающих освоить новую специальность. Посетителям представят образовательные программы по 160 востребованным профессиям в разных сферах, от финансов до креативных индустрий.

Участники смогут пройти тестирование, получить консультацию карьерного наставника, посетить мастер-классы и учебные цеха. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.