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17 сентября, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

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Центральный Московский ипподром открыли после комплексной реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам мэра Москвы, перед тем, как приступить к работе, специалисты провели масштабное историко-архивное исследование. Чтобы обеспечить максимальную точность и высокое качество, применялись современные технологии. Привели в порядок фасады, восстановили историческую кирпичную кладку и усилили несущие конструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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