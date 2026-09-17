Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

Центральный Московский ипподром открыли после комплексной реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам мэра Москвы, перед тем, как приступить к работе, специалисты провели масштабное историко-архивное исследование. Чтобы обеспечить максимальную точность и высокое качество, применялись современные технологии. Привели в порядок фасады, восстановили историческую кирпичную кладку и усилили несущие конструкции.

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