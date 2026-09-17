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Новости

17 сентября, 13:30

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Места для отдыха и занятий спортом появятся в столичном парке "Красная Пресня"

Места для отдыха и занятий спортом появятся в столичном парке "Красная Пресня"

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В парке "Красная Пресня" появятся места для отдыха и занятий спортом. В рамках благоустройства восстановят исторический пруд-канал, обновят мостики и установят комплекс плавающих фонтанов с подсветкой. Также оборудуют падел-корты, павильон-сцену и пункт проката лодок.

Урбанист Мари Чичагова сообщила, что массовое благоустройство парков Москвы началось в 2010 году. Ключевая задача состоит в том, чтобы качество инфраструктуры в шаговой доступности для каждого горожанина было на одном уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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