Места для отдыха и занятий спортом появятся в столичном парке "Красная Пресня"

В парке "Красная Пресня" появятся места для отдыха и занятий спортом. В рамках благоустройства восстановят исторический пруд-канал, обновят мостики и установят комплекс плавающих фонтанов с подсветкой. Также оборудуют падел-корты, павильон-сцену и пункт проката лодок.

Урбанист Мари Чичагова сообщила, что массовое благоустройство парков Москвы началось в 2010 году. Ключевая задача состоит в том, чтобы качество инфраструктуры в шаговой доступности для каждого горожанина было на одном уровне.

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