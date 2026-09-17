17 сентября, 11:15Происшествия
ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в контрабанде оружия
ФСБ задержала в Московском регионе жителя Севастополя, которого подозревают в контрабандных поставках вооружения Киеву. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным службы, мужчина связался в мессенджере с сотрудником СБУ и по его заданию отправлял на Украину оружие и военную технику через третьи страны. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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