ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в контрабанде оружия

ФСБ задержала в Московском регионе жителя Севастополя, которого подозревают в контрабандных поставках вооружения Киеву. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным службы, мужчина связался в мессенджере с сотрудником СБУ и по его заданию отправлял на Украину оружие и военную технику через третьи страны. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.