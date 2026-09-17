17 сентября, 08:00Культура
Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 17 сентября
В Москве 17 сентября можно посетить Дом музей Марины Цветаевой в рамках акции "Московская музейная неделя". Гости смогут побывать в доме, где поэтесса написала десять книг лирики и создала первые пьесы и эссе.
В столичных кинотеатрах покажут историческую драму "Охота на императора", вдохновленную событиями Отечественной войны 1812 года. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.