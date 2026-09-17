"Ветбиохим" приостановил производство всех серий вакцины "Мультикан"

Производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" приостановила компания "Ветбиохим". Это произошло после того, как Россельхознадзор обнаружил в 20-й серии "Мультикана-8" вирус болезни Ауески, который опасен для собак.

Сообщения о нежелательных реакциях после вакцинации "Мультиканом-8" начали поступать в августе. В конце лета Россельхознадзор сообщал о возможных нарушениях технологии при производстве препарата. В Москве сообщалось как минимум о семи пострадавших животных, четыре из которых погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.