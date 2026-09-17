Победители акций #ВыбираемВместе направили на благотворительность 470 млн рублей

За 6 лет победители акций #ВыбираемВместе направили на благотворительность 470 миллионов рублей. Средства получили фонды и общественные организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями, сиротам, семьям в трудной ситуации, детям с тяжелыми заболеваниями и животным.

Фонд "Народный фронт. Все для победы!" получил почти 63 миллиона рублей. "Российский Красный Крест" получил около 30 миллионов, "Справедливая помощь Доктора Лизы" почти 23 миллиона рублей. В этом году в Москве к акции присоединились 125 благотворительных организаций и новые фонды партнеры.

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