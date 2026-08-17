В столице пройдет 11-й этап программы "Миллион призов"

В Москве анонсировали 11-й этап городской программы лояльности "Миллион призов". Акция пройдет во время выборов депутатов Госдумы IX созыва, с 18 по 20 сентября.

Участвовать смогут избиратели, которые выберут электронный способ голосования – онлайн или с помощью терминалов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте программы.

Впервые принять участие смогут не только москвичи, но и граждане, которые будут голосовать в столице по месту нахождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.