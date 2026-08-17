17 августа, 15:15Экономика
Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности
Вице-премьер Александр Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности с ним. Он также потребовал держать под строгим контролем розничные цены на заправках.
Из-за ситуации на топливном рынке в стране резко вырос спрос на электромобили, гибриды и газовое оборудование для машин. Есть ли смысл сейчас переходить на альтернативное топливо?
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