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17 августа, 15:15

Экономика

Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности

Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности

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Вице-премьер Александр Новак распорядился увеличить поставки топлива в регионы, где сохраняются сложности с ним. Он также потребовал держать под строгим контролем розничные цены на заправках.

Из-за ситуации на топливном рынке в стране резко вырос спрос на электромобили, гибриды и газовое оборудование для машин. Есть ли смысл сейчас переходить на альтернативное топливо?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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