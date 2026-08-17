17 августа, 11:30Культура
Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год
18-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год. Короткое сообщение об этом появилось в официальных каналах мероприятия. Уточняется, что его отменили по независящим от организаторов причинам.
Фестиваль проводится с 2007 года, на Красной площади выступают военные оркестры разных стран. В этом году он должен был пройти с 21 по 30 августа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.