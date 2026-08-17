18-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год. Короткое сообщение об этом появилось в официальных каналах мероприятия. Уточняется, что его отменили по независящим от организаторов причинам.

Фестиваль проводится с 2007 года, на Красной площади выступают военные оркестры разных стран. В этом году он должен был пройти с 21 по 30 августа.

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