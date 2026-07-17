Лучших специалистов по работе с ИИ наградили в Москве

Во Всемирный день искусственного интеллекта в Москве наградили специалистов, которые успешно используют нейросети в своей работе. Церемония прошла в рамках премии "Яндекс Практикума" "Сделано с ИИ". На конкурс поступило почти 150 заявок со всей России.

Победителей выбрали в двух номинациях: "Техно-продуктовый вклад" и "Креативное решение". Авторы лучших проектов получили денежные призы, а также гранты на развитие собственных ИИ-решений.

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