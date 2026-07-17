Синоптик заявил, что смог над Нью-Йорком начнет рассеиваться в ближайшие сутки

Смог, накрывший Нью-Йорк из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, может начать рассеиваться уже во второй половине дня 18 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, причиной пожаров стала продолжительная жаркая погода в канадской провинции Онтарио. Из-за особенностей циркуляции дым распространился на восток США, ухудшив качество воздуха в Нью-Йорке и соседнем Нью-Джерси.

Улучшение ситуации ожидается с приходом холодного атмосферного фронта. В ночь на 19 июля в Нью-Йорке прогнозируют ливневые дожди и грозы, которые помогут очистить воздух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.