Жители ЖК "Новое Тушино" сообщили о споре вокруг парковки. По словам местных жителей, одна из компаний попыталась завладеть частью паркинга в жилом комплексе, расположенном в городском округе Красногорск.

Жители утверждают, что причиной конфликта стал спор из за задолженности владельца мойки за содержание и ремонт объекта. По их словам, управляющая компания обратилась в суд после образования долга в 400 тысяч рублей.

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