Пользователям iPhone объяснили, как вернуть уведомления от мессенджера МАХ

Чтобы вернуть уведомления от мессенджера МАХ на iPhone, нужно зайти в веб-версию сервиса и нажать "разрешить" во всплывающем окне с запросом на отправку уведомлений. Оповещения могут приходить как от приложения, так и от веб-версии при соответствующих настройках. Об этом рассказал специалист по современным технологиям Роман Душкин.

Ранее уведомления о сообщениях в МАХ перестали приходить на iPhone после блокировки российского мессенджера в App Store. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

