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17 июня, 14:15

Технологии

Пользователям iPhone объяснили, как вернуть уведомления от мессенджера МАХ

Пользователям iPhone объяснили, как вернуть уведомления от мессенджера МАХ

Пользователи iPhone могут получать уведомления от MAX через веб-версию

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Чтобы вернуть уведомления от мессенджера МАХ на iPhone, нужно зайти в веб-версию сервиса и нажать "разрешить" во всплывающем окне с запросом на отправку уведомлений. Оповещения могут приходить как от приложения, так и от веб-версии при соответствующих настройках. Об этом рассказал специалист по современным технологиям Роман Душкин.

Ранее уведомления о сообщениях в МАХ перестали приходить на iPhone после блокировки российского мессенджера в App Store. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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