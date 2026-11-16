Задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного. По данным Следственного комитета РФ, девушка 2005 года рождения установила взрывное устройство на его автомобиль на Кировоградской улице.

Девушка попала под влияние мошенников, представившихся сотрудниками банка, и выполняла их указания. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут соучастников.

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