В Госдуме раскритиковали сокращение стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" в школьном учебнике. Издание для 3-го класса вышло без строфы, в которой поэт предлагает няне выпить с горя.

В свою очередь, в издательской группе "Просвещение" объяснили, что убрали строфу из-за требований об отсутствии в учебных материалах информации, побуждающей к употреблению алкоголя.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.