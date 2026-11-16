Мошенники начали использовать тему цифрового рубля для обмана россиян. О новой схеме предупредили эксперты по кибербезопасности. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, сообщают о приостановке переводов в цифровых рублях и предлагают перевести деньги на так называемый "безопасный" счет.

При этом аферисты используют тему блокировки переводов, не пытаясь обойти встроенную защиту цифрового рубля. Если банк обнаруживает признаки мошенничества, он приостанавливает операцию на два дня и уведомляет клиента. Без подтверждения перевод не выполняется, а деньги остаются в кошельке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.