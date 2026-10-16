В российских школах могут сдвинуть начало уроков на час

В российских школах могут перенести начало уроков с 08:00 на 09:00. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Изменения предлагают ввести после осенних каникул и сохранить до весны в целях безопасности школьников, которым приходится добираться до учебных заведений в темноте.

По мнению эксперта Российской академии образования Екатерины Морозовой, более позднее начало занятий позволит детям легче просыпаться по утрам и благоприятно повлияет на их психологическое состояние.

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