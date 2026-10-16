Цветные подсказки помогут водителям сориентироваться в столице и избежать опасных маневров.

Помимо обычной разметки, на проспекте Генерала Дорохова водители начали замечать разноцветные стрелки. Этот участок перед МКАД превратился в зону эксперимента. Такие указатели должны помочь водителям заранее выбирать нужную полосу, чтобы не пропустить съезд.

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