"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы между Москвой и Фукуоком

"Аэрофлот" начал выполнять регулярные полеты между Москвой и вьетнамским курортом Фукуок. Первый самолет вылетел из Шереметьево, его загрузка была почти полной.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратные вылеты также запланированы трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Пассажирам доступны два класса обслуживания: эконом и бизнес.

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