В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения кубинского революционного и политического деятеля Фиделя Кастро, открылась в Российском государственном социальном университете в Москве.

Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, которые отражают ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера.

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