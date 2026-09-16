16 сентября, 17:30Город
В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро
Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения кубинского революционного и политического деятеля Фиделя Кастро, открылась в Российском государственном социальном университете в Москве.
Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, которые отражают ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.