Серию ветпрепарата "Мультикан-8" уберут из продажи и уничтожат после гибели животных

Всю 20-серию вакцины для собак "Мультикан" уберут из продажи и уничтожат. Такое решение после проверки принял Россельхознадзор. Его уже отправили в региональные управления.

Ранее владельцы животных массово сообщали о тяжелых побочных эффектах, осложнениях и гибели собак после вакцинации. Затем выяснилось, что дело в конкретной партии "Мультикана-8". Предварительно, все последствия связаны с нарушением технологического процесса на производстве. Теперь производитель "Ветбиохим" обязан самостоятельно забрать бракованную серию из клиник и ветаптек и ликвидировать ее.

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