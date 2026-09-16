Начался финальный этап тестирования системы "Антиплагиат 2.0" – ее используют для подготовки и проверки студенческих и научных работ с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает сайт компании, разработавшей сервис.

Особенностями системы стало то, что процесс подготовки задания проходит в онлайн-редакторе. Студент пишет и редактирует работу, при необходимости обращаясь к встроенному ИИ-помощнику.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

