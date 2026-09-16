16 сентября, 07:15Общество
Отечественная вакцина от рака кожи будет доступна россиянам бесплатно по ОМС
Отечественная вакцина от рака кожи доступна россиянам бесплатно по ОМС, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Денис Логунов во время марафона "Знание. Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
В Минздраве заявили, что курс лечения первого пациента с меланомой, который получал российский препарат, завершился с неплохим результатом.
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