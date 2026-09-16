Отечественная вакцина от рака кожи будет доступна россиянам бесплатно по ОМС

Отечественная вакцина от рака кожи доступна россиянам бесплатно по ОМС, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Денис Логунов во время марафона "Знание. Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

В Минздраве заявили, что курс лечения первого пациента с меланомой, который получал российский препарат, завершился с неплохим результатом.

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