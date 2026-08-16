"Дом финансовой грамотности" открылся на Биржевой площади в Москве

Дом финансовой грамотности работает на Биржевой площади в Москве. Посетители могут бесплатно освоить навыки управления личными финансами с помощью интерактивных тренажеров, игр и технологий дополненной и виртуальной реальности.

В павильоне можно проверить финансовую грамотность, узнать о способах защиты от мошенников и пройти тренажеры по рациональному управлению деньгами. Для посетителей доступны игры и викторины для детей и взрослых, а также нейротестирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.