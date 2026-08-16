На Шуховской башне заменят 5 секций в рамках реконструкции

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года. На башне демонтируют и заменят секции с первой по пятую, работы проведут с сохранением оригинальных деталей и учетом статуса объекта культурного наследия.

Завершить работы планируют в 2028 году. Шуховская башня была построена в период Гражданской войны, Шухов лично руководил строительством, и на тот момент это было одно из самых высоких сооружений Москвы.

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