Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 12:30

Город

На Шуховской башне заменят 5 секций в рамках реконструкции

На Шуховской башне заменят 5 секций в рамках реконструкции

Экспресс-диагностика здоровья доступна в трех локациях Москвы

Новые автобусные маршруты свяжут населенные пункты ТиНАО с транспортными узлами

Ограничения вводили в столичных аэропортах утром 16 августа

Зрители Москвы 24 могут рассказать о проблемах в своих районах

Самые популярные открытые бассейны назвали в "Мосбилете"

Московская школьница разработала робота для посадки растений

Москвичи могут проверить здоровье в мобильных медкабинетах за 15 минут

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года

Собянин поздравил сотрудников воздушного флота с праздником

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года. На башне демонтируют и заменят секции с первой по пятую, работы проведут с сохранением оригинальных деталей и учетом статуса объекта культурного наследия.

Завершить работы планируют в 2028 году. Шуховская башня была построена в период Гражданской войны, Шухов лично руководил строительством, и на тот момент это было одно из самых высоких сооружений Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаАрина Иваненко

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика