16 августа, 12:30Город
На Шуховской башне заменят 5 секций в рамках реконструкции
Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года. На башне демонтируют и заменят секции с первой по пятую, работы проведут с сохранением оригинальных деталей и учетом статуса объекта культурного наследия.
Завершить работы планируют в 2028 году. Шуховская башня была построена в период Гражданской войны, Шухов лично руководил строительством, и на тот момент это было одно из самых высоких сооружений Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.