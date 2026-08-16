16 августа, 11:30Город
Москвичи могут проверить здоровье в мобильных медкабинетах за 15 минут
Павильоны здоровья проводят экспресс-диагностику состояния организма за 15 минут. Москвичи могут проверить физическую форму и получить рекомендации врачей. Сейчас мобильные медицинские кабинеты работают на ВДНХ, Никитском бульваре и Трубной площади.
Специалисты не ставят диагнозы и не выявляют серьезные патологии. Во время обследования врачи определяют маркеры возможных проблем со здоровьем и при необходимости направляют посетителей к профильным специалистам для более точной диагностики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.