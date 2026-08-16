Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в командном многоборье в Германии, набрав 278,3 балла. Второе место заняли представительницы Болгарии, тройку лидеров замкнули китаянки.

Теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати, обыграв американку Кэти Макнэлли со счетом 6:3, 6:4. Диана Шнайдер также вышла в третий круг, обыграв немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5.

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