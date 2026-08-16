Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:00

Спорт

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в командном многоборье в Германии

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в командном многоборье в Германии

Рейв-забег пройдет вечером 16 августа на ВДНХ

Гимнастка Мельникова завоевала два золота и две бронзы на ЧЕ в Загребе

В "Лужниках" проходит фестиваль чирлидинга

Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Рейв-забег пройдет вечером 16 августа на ВДНХ

"Москва – столица спорта": тренировки по пиклболу проходят в городе

"Физкультура": сноуборд

"Сити. Столик на двоих": спорт

Российские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы во Франции

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в командном многоборье в Германии, набрав 278,3 балла. Второе место заняли представительницы Болгарии, тройку лидеров замкнули китаянки.

Теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати, обыграв американку Кэти Макнэлли со счетом 6:3, 6:4. Диана Шнайдер также вышла в третий круг, обыграв немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоПолина Брабец

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика