Три московские семьи могут остаться без жилья

Три московские семьи с детьми могут остаться без жилья. Купленные ими квартиры суд требует передать в собственность государства, поскольку предыдущий собственник вступил в наследство с нарушением законодательства.

Сделки были оформлены через профессионального участника рынка с чистой выпиской из реестра, однако все три квартиры признаны выморочным наследством. Покупатели могут лишиться и жилья, и денег, их общая сумма составляет около 8 млн рублей за каждую квартиру.

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