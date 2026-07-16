Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 16:15

Экономика

Хуснуллин заявил, что россияне ежегодно вкладывают 16 трлн рублей в жилищное строительство

Хуснуллин заявил, что россияне ежегодно вкладывают 16 трлн рублей в жилищное строительство

Ситуация на московских АЗС стабилизировалась после всплеска спроса

Собянин: на Москву приходится четверть занятых в креативной индустрии в стране

"Деньги 24": аналитики ухудшили прогнозы по инфляции в России

"Деньги 24": продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за месяц

На столичных заправках сократились очереди и стабилизировалась ситуация с топливом

В правительстве России заявили о приоритете поставок топлива для продовольствия

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как правильно оплачивать дорогие покупки

Эксперт рассказал, как меняются условия по зарплатной карте после увольнения

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Россияне ежегодно вкладывают 16 триллионов рублей в жилищное строительство. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе доклада Владимиру Путину.

По его словам, такой объем инвестиций во многом обеспечен развитием ипотечного кредитования. Доля строительства и смежных отраслей в валовом внутреннем продукте России превышает 20%, также продолжается строительство жилья в новых регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика