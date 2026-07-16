Хуснуллин заявил, что россияне ежегодно вкладывают 16 трлн рублей в жилищное строительство

Россияне ежегодно вкладывают 16 триллионов рублей в жилищное строительство. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе доклада Владимиру Путину.

По его словам, такой объем инвестиций во многом обеспечен развитием ипотечного кредитования. Доля строительства и смежных отраслей в валовом внутреннем продукте России превышает 20%, также продолжается строительство жилья в новых регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.