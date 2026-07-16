Москвича отправили на принудительные работы за избиение сотрудника метро

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, избившему инспектора транспортной безопасности метро. Ему назначили 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Инцидент произошел в марте 2025 года на станции "Улица 1905 года". Двое нетрезвых пассажиров угрожали инспектору ножом, а затем напали на него. В результате сотрудник получил перелом костей носа и травму глаза.

Осужденный также выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей компенсации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.