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16 июля, 12:30

Происшествия

Москвича отправили на принудительные работы за избиение сотрудника метро

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Пресненский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, избившему инспектора транспортной безопасности метро. Ему назначили 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Инцидент произошел в марте 2025 года на станции "Улица 1905 года". Двое нетрезвых пассажиров угрожали инспектору ножом, а затем напали на него. В результате сотрудник получил перелом костей носа и травму глаза.

Осужденный также выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей компенсации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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