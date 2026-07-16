Россияне почти полностью раскупили популярные речные круизы

Популярные речные круизы этим летом загружены почти на 100%. По данным туроператоров, наибольшим спросом пользуются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также путешествия в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге.

Стоимость круиза зависит от продолжительности поездки, категории каюты и класса теплохода. На судах комфорт-класса цена начинается примерно от 11–12 тысяч рублей за человека в сутки, а на теплоходах класса люкс может достигать 50 тысяч.

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