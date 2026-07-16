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16 июля, 11:45

Город

Более 70 тыс москвичей впервые обратились в поликлиники благодаря "Московскому чекапу"

Более 70 тыс москвичей впервые обратились в поликлиники благодаря "Московскому чекапу"

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За 2 недели работы сервиса "Московский чекап" более 70 тысяч москвичей впервые обратились в городские поликлиники. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новым функционалом в приложении "ЕМИАС.Инфо" воспользовались свыше 700 тысяч человек, а базовое анкетирование прошли около 250 тысяч. Сервис анализирует ответы пользователя и данные электронной медкарты, после чего формирует персональные рекомендации и при необходимости предлагает дополнительные обследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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