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16 июля, 22:45

Общество

Терапевт рассказал, как защититься от инфекций, переносимых комарами

Терапевт рассказал, как защититься от инфекций, переносимых комарами

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Специальных препаратов или витаминов, которые защищают от инфекций, переносимых комарами, не существует. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Соломонов.

По его словам, здоровый образ жизни помогает поддерживать иммунитет, но не заменяет мер профилактики. Чтобы снизить риск заражения, специалист рекомендует использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и пользоваться фумигаторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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