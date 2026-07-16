Температура не поднимется выше 22 градусов в Москве 16 июля

В Москве 16 июля действует желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 22 градусов, также ожидаются геомагнитные колебания до 4 баллов.

В пятницу, 17 июля, погода изменится в лучшую сторону. В столицу придет антициклон с сухой и солнечной погодой, температура прогреется до 23–24 градусов. В выходные воздух поднимется до 27 градусов, осадков не прогнозируется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.