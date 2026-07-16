Мишустин заявил о развитии производства лекарств в России

Российские компании способны полностью обеспечить страну лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

По словам главы правительства, отечественные предприятия активно наращивают выпуск медицинской продукции. Он также сообщил, что правительство включило в перечень стратегически значимых лекарственных препаратов еще 149 наименований.

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