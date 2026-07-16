Визовый центр Италии в России может ввести биометрию для россиян из регионов

Визовый центр Италии с 20 июля может обязать часть россиян сдавать биометрические данные при каждом обращении за визой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Изменения коснутся жителей регионов, которые оформляют итальянскую визу в Москве. Для москвичей порядок подачи документов останется прежним. Участники рынка считают, что таким образом визовый центр намерен пресечь подачу документов не по месту фактического проживания.

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