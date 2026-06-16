Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 16 июня

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве 16 июня до 21:00, возможна гроза. Водителей просят быть осторожнее за рулем. Сотрудники Мосводостока продолжают дежурить на столичных улицах из-за непогоды.

В воскресенье, 21 июня, погода наладится, температура поднимется до 21–24 градусов, что является идеальной нормой начала лета. Ливни покинут столичный регион и направятся в Санкт-Петербург. На город выльется до четверти месячной нормы осадков.

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