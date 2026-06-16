16 июня, 07:30Общество
Блогеры в РФ стали чаще снимать опасные эксперименты ради просмотров
В России набирает популярность контент, в котором демонстрируются шокирующие действия с животными и опасными растениями.
Так, один из блогеров намеренно позволяет комарам кусать себя в начале сезона, утверждая, что это помогает привыкнуть к укусам. Его ролики набирают миллионы просмотров. Другие авторы контента показывают последствия контакта с борщевиком.
К каким последствиям могут привести такие эксперименты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.