Блогеры в РФ стали чаще снимать опасные эксперименты ради просмотров

В России набирает популярность контент, в котором демонстрируются шокирующие действия с животными и опасными растениями.

Так, один из блогеров намеренно позволяет комарам кусать себя в начале сезона, утверждая, что это помогает привыкнуть к укусам. Его ролики набирают миллионы просмотров. Другие авторы контента показывают последствия контакта с борщевиком.

К каким последствиям могут привести такие эксперименты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.