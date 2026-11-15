Высокоточную карту создали для беспилотного трамвайного маршрута в Москве

Высокоточную карту со всеми деталями движения создали для трамвайного маршрута, который свяжет улицу Кулакова и станцию метро "Щукинская". К концу года по нему будут ездить только беспилотные трамваи.

Президент Ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" Дмитрий Ольховиков сообщил, что трамвай оснащен бортовым устройством, в которое поступает информация от интеллектуальной транспортной системы Москвы.

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