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15 ноября, 07:15

Безопасность

Общественная палата предупредила россиян о новой схеме мошенничества

Общественная палата предупредила россиян о новой схеме мошенничества

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Мошенники похищают персональные данные россиян, представляясь сотрудниками аварийных служб. О новой схеме обмана предупредили в Общественной палате.

Аферисты размещают в подъездах поддельные номера управляющих компаний, а затем под видом коммунальщиков принимают заявки об авариях. Во время разговора они просят подтвердить личность на портале "Госуслуги" или сообщить кадастровый номер квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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