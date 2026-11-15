Общественная палата предупредила россиян о новой схеме мошенничества

Мошенники похищают персональные данные россиян, представляясь сотрудниками аварийных служб. О новой схеме обмана предупредили в Общественной палате.

Аферисты размещают в подъездах поддельные номера управляющих компаний, а затем под видом коммунальщиков принимают заявки об авариях. Во время разговора они просят подтвердить личность на портале "Госуслуги" или сообщить кадастровый номер квартиры.

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